वाराणसी में मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ा, डेंगू के मिल चुके हैं 20 मामले, सतर्क होने का आया समय

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले में मानसून के दौरान मच्छरजनित बीमारियों के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक डेंगू के 20, मलेरिया के छह और चिकनगुनिया के चार मामले की पुष्टि हो चुकी है। कुल 30 मरीज सामने आए हैं, जिनमें डेंगू सबसे अधिक है।

बारिश के बाद शहर और ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह जल-जमाव की स्थिति बनी हुई है। इससे मच्छरों के प्रजनन के अनुकूल (लगभग 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान) परिस्थितियां बन गई हैं। अधिकांश मामले शहरी क्षेत्रों और कुछ संवेदनशील ग्रामीण ब्लाकों से रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों में तेज बुखार, जोड़ों का दर्द, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षण पाए गए।

सभी मरीजों का इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रहा है। अभी तक किसी भी मामले में गंभीर जटिलता या मौत की खबर नहीं है। जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद्र पांडेय ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें संदिग्ध जगहों पर लार्वा सर्वे, फागिंग और कीटनाशक छिड़काव कर रही हैं।

क्या करें घरों, कूलर, गमलों, टायरों और नालों में जमा पानी साप्ताहिक रूप से साफ करें।

दिन-रात मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूर्ण बाजू के कपड़े पहनें।

बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। सरकारी अस्पतालों में जांच-इलाज मुफ्त है।

पर्याप्त पानी पिएं, आराम करें और पौष्टिक आहार लें।

बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें।

क्या न करें