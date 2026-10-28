जागरण संवाददाता, वाराणसी। रबी की प्रमुख फसल सरसों का नया बीज पीएम-2 (पूसा मस्टर्ड) इस साल से काशी के किसान भी बोएंगे। इसके लिए आनलाइन बुकिंग चल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने इसके इजाद किया था।

अब तक काशी में गिरिराज बोने वाले किसानों के पास दूसरा विकल्प भी मिल गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस फसल से तैयार तेल शरीर के लिए फायदेमंद है, जो हृदयाघात के खतरे को कम करने में सहायक होगा। इस बीज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी है।



रबी सीजन में बोआई शुरू है। प्रमुख फसल सरसों का नया बीज, कृषि विभाग को उपलब्ध हो गया है। आनलाइन आवेदन और आवंटन के बाद किसान, कृषि कल्याण केंद्र से अनुदान पर ले सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि नया बीज पीएम-2 की पर्याप्त खेप उपलब्ध है।