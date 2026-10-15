जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस में नवरात्र के साथ ही नए वाहन घर लाने की रौनक बढ़ गई है। शोरूमों में कहीं परिवार के साथ पहुंचे ग्राहक छोटी कारों के माडल देख रहे हैं तो कहीं एसयूवी की खूबियां और कीमत पूछ रहे हैं।

बाजार की रफ्तार को देखते हुए इस बार कारों की बिक्री हजार का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता के अनुसार, ग्राहक बजट और रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखकर कारें पसंद कर रहे हैं। छोटी पेट्रोल कारों की मांग ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रिक कारों को लेकर भी ग्राहकों में रुचि बनी हुई है।



वैगन-आर सबसे आगे, फ्रोंक्स और पंच की भी मांग

नवरात्र में बिकने वाली कारों में वैगन-आर सबसे आगे रही। इसकी 180 कारें बिकीं। फ्रोंक्स की 105, पंच की 90, डिजायर और ग्रैंड विटारा की 80-80, स्कार्पियो की 70, स्विफ्ट की 65, नेक्सन की 55, एक्सयूवी 700 की 50, क्रेटा की 40, सेल्टोस की 35, सोनेट की 30 और वेन्यू की 20 कारें बिकीं। मॉडलवार आंकड़ों के अनुसार छोटी कारों के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी भी ग्राहकों की पसंद में शामिल हैं।



ईवी की मांग, पेट्रोल कारों को प्राथमिकता

इलेक्ट्रिक कारों को लेकर ग्राहकों में रुचि है, लेकिन रोजाना इस्तेमाल के लिए अभी पेट्रोल माडल अधिक पसंद किए जा रहे हैं। ग्राहक कीमत, उपयोग और अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर फैसला ले रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार, इलेक्ट्रिक कारों की मांग बनी हुई है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल कारों की बिक्री अधिक है।