जागरण संवाददाता, वाराणसी। चुनाव की मतगणना ऐसी क‍ि सभी का द‍िमाग चकरघ‍िन्‍नी बना हुआ है। प्रशासन की रणनीति के आगे स्‍थ‍ित‍ि यह है क‍ि भीतर क्‍या हो रहा है बाहर कुछ पता नहीं। क‍ितने राउंड में क्‍या हुआ, कोई जानकारी नहीं, बस चल रहा है भीतर। हालांक‍ि प्रशासन‍िक सूत्रों के अनुसार मतों की बंडल‍िंंग जारी है, शाम से रुझान प्राप्‍त होने लगेगा।

पहड़िया स्थित लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी परिसर में मंगलवार को एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान अजीब स्थिति देखने को कवरेज करने वालों से लेकर उम्‍मीदवा समर्थकों में देखने को मिली। मतगणना स्थल पर पहुंचे प्रत्याशियों के समर्थकों को उम्मीद थी कि हर बार की तरह एनाउंसमेंट होगा और यहां उन्हें मतगणना के हर राउंड की जानकारी तत्काल मिल जाएगी।

लोग बताते रहे क‍ि वे अपडेट लेकर फोन के माध्यम से अपने साथियों तक भी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन यहां तो ‘दिया तले अंधेरा’ वाली स्थिति नजर आई। मतगणना स्थल के आसपास मौजूद पार्टी समर्थक ही नहीं, पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी भी एक-दूसरे से पूछते नजर आए कि ‘का हो, का स्थिति बा?’ कितने राउंड की गिनती पूरी हुई, किस प्रत्याशी को कितने मत मिले और मतगणना कहां तक पहुंची, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी।