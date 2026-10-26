राही मासूम रजा के साहित्य से युवा पीढ़ी को मिल सकती है नई दिशा : लक्ष्मण आचार्य

जागरण संवाददाता, वाराणसी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि डा. राही मासूम रजा ने धारावाहिक महाभारत के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनके लिखे संवादों और पटकथा ने पूरे जनमानस को भारतीय संस्कृति से जोड़ा। आज के संक्रमण काल में युवा पीढ़ी को डा. राही मासूम रजा के साहित्य से नई दिशा मिल सकती है।

वह रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में माटी फाउंडेशन और भारत वैभव के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राही मासूम रजा जन्मशती विशेष समारोह 'भारत बोध के राही' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। दो दिवसीय आयोजन में साहित्य, संस्कृति और बौद्धिक जगत की हस्तियां राही मासूम रजा के साहित्यिक अवदान, भारतीय समाज में उनके योगदान और उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता पर विचार साझा कर रही हैं।