जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने आज ईवीएम वेयर हाउस सदर का आंतरिक त्रैमासिक निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रख-रखाव, सुरक्षा व्यवस्था तथा वेयर हाउस की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से ईवीएम/वीवीपैट के रख-रखाव एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों एवं प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। वेयर हाउस में प्रवेश-निकास व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा व्यवस्था तथा अभिलेखों के रख-रखाव की भी जांच की गई।