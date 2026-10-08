जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख बदला हुआ है, बेमौसम बरसात और मानसून के गुजरने के बाद भी बादलों की आवाजाही का रुख बना हुआ है। इसकी वजह से पारा भी ग‍िरा है और सीजन में तापमान ठंडी का अहसास भी करा रहा है। माना जा रहा है क‍ि आने वाले द‍िनों में भी मौसम का रुख बदलेगा और वातावरण का रुख ठंडक की ओर होगा।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 32.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.9 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 20.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.9 डि‍ग्री कम रहा। वहीं इस दौरान 005.1mm तक बार‍िश भी दर्ज की गई है। हालांक‍ि गुरुवार की सुबह आर्द्रता का न्‍यूनतम स्‍तर 69% और अध‍िकतम 85% दर्ज क‍िया गया। बीते द‍िनों के सापेक्ष सीजन में सबसे कम तापमान यानी बीस ड‍िग्री पारा दर्ज क‍ि‍या गया जो अमूमन नवंबर माह में ही होता है।

बुधवार की शाम हुई तेज आंधी के साथ बरसात की वजह से वातावरण का रुख ठंडक की ओर होने के बाद गुरुवार की सुबह भी बादलों की आवाजाही का रुख बना रहा। लेक‍िन द‍िन चढ़ने के साथ क्‍वार की चटख हुई धूप ने लोगों को उमस का भी अहसास कराया। जबक‍ि मौसम का रुख अब कोहरे और कुहासे की ओर संकेत दे रहा है। माना जा रहा है क‍ि आने वाले द‍िनों में तापमान में और कमी आएगी।