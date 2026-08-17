जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से छोड़े जा रहे पानी के कारण काशी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, 17 अगस्त की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 65.8 मीटर दर्ज किया गया, और यह प्रति घंटे 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है।

काशी में गंगा का वार्निंग लेबल 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1978 में गंगा का जलस्तर 73.90 मीटर तक पहुंच गया था। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गंगा में नावों का संचालन रविवार से ही बंद कर दिया है।

नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए गंगा तटों पर ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। जलस्तर में वृद्धि के कारण काशी के 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। जल पुलिस के प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि घाटों पर 24X7 जल पुलिस और NDRF की पेट्रोलिंग की जा रही है। गंगा और वरुणा के किनारे लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है।

गंगा के जलस्तर में वृद्धि से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जल पुलिस और NDRF की टीमों को घाटों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे गंगा के किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई धार्मिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। श्रद्धालुओं को गंगा में स्नान करने से रोका गया है, और प्रशासन ने सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। स्थानीय लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने घरों में रहें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक यात्रा से बचें।

इस स्थिति को देखते हुए, वाराणसी प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है। जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है, और जैसे ही जलस्तर में कमी आएगी, नावों का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से संयम बनाए रखने और आपातकालीन सेवाओं के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थिति पर नजर रखें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें। वाराणसी में गंगा के जलस्तर की स्थिति पर लगातार अपडेट प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को सही जानकारी मिल सके और वे सुरक्षित रह सकें।