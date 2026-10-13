जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संचालित नंदी रथ को लेकर मंगलवार को हादसे की सूचना सामने आई। आरोप है कि नंदी रथ के चालक ने पड़रिया से आए श्रद्धालुओं को धक्का मार दिया, जिससे एक महिला और उसकी बच्ची घायल हो गईं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

मिली जानकारी के अनुसार, मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नंदी रथ का संचालन किया जा रहा है। मंगलवार को इसी दौरान एक श्रद्धालु परिवार के साथ हादसा होने की बात सामने आई। घटना में महिला और उसकी बच्ची को चोटें आईं। परिजनों के मुताबिक, कुल तीन लोग घायल हुए हैं।

परिजन ने बताई घटना की जानकारी दुर्गेश ने बताया कि घायल महिला उनकी छोटी बहन है और उसकी दो छोटी-छोटी बच्चियां हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में उनकी बहन और बच्चियों को चोटें आई हैं। घटना के बाद परिवार के लोग परेशान हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला व बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। फिलहाल घायलों का उपचार कराया गया। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और नंदी रथ चालक की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।