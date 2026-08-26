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UP में मानसून पर्याप्‍त हो चुका मेहरबान, अब महज 40 द‍िनों का ही है मेहमान, जान लें इसके व‍िदायी की तारीख

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:04 AM (IST)

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में मानसून ने औसत से अधिक वर्षा की है, जिससे किसानों को सूखे की चिंता से राहत मिली है। अब मानसून की विदाई का समय नजदीक है, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी और लगभग 40 दिनों में समाप्त हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई नजदीक, किसानों को मिली राहत, जानें अंतिम तारीख। (AI Image)

उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई नजदीक, किसानों को मिली राहत, जानें अंतिम तारीख। (AI Image)

HighLights

  1. इस वर्ष यूपी में मानसून ने की अच्छी वर्षा।

  2. अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई।

  3. बेहतर वर्षा से किसानों को मिला बड़ा लाभ।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। इस वर्ष मानसून ने पूर्वांचल सहित समूचे उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा की है। मौसम का मिजाज औसत वर्षा के करीब पहुंच चुका है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि अलनीनो के प्रभाव से सूखा पड़ सकता है, लेकिन बादलों ने भले ही आने में कुछ दिनों की देरी की हो, इसके बाद से लगातार बारिश का सिलसिला लोगों के लिए राहत का कारण बना है।

हालांकि, अब मानसून की विदाई का समय नजदीक आ रहा है। आमतौर पर मानसून अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में पूर्वांचल के रास्ते सोनभद्र होते हुए विदा ले लेता है। इस लिहाज से अब केवल 40 दिन के लगभग शेष हैं जब मानसून उत्तर प्रदेश को छोड़ देगा। हालांक‍ि इसकी व‍िदायी में सप्‍ताह भर का बदलाव भी संभव है। 

इस वर्ष की बारिश ने किसानों के लिए उम्मीदें जगाई हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सूखे की समस्या ने कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। इस बार की बारिश ने फसलों को संजीवनी दी है और किसानों की चिंता को कम किया है। अल नीनो के प्रभाव के बाद भी बार‍िश का पर्याप्‍त असर होने से माना जा रहा है क‍ि अक्‍टूबर के पहले सप्‍ताह तक राहत भरी बरसात कायम रह सकती है। 

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मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। हालांकि, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

कुल मिलाकर, इस वर्ष मानसून ने उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे कृषि क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि मानसून की विदाई के बाद मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और क्या यह किसानों के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। मानसून की विदाई की तारीख नजदीक है और इसके साथ ही किसानों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। सभी को इस बात का इंतजार है कि आने वाले दिनों में मौसम किस दिशा में जाएगा।

अब 40 द‍िनों के बाद अक्‍टूर माह के पहले सप्‍ताह में मानसून पहले राजस्‍थान और फ‍िर द‍िल्‍ली, पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश होते हुए पूर्वांचल तक स‍ितंबर के अंत या अक्‍टूबर के पहले सप्‍ताह तक मानसून वाराणसी और फ‍िर सोनभद्र के रास्‍ते प्रदेश से वापस लौट जाएगा। इसके साथ ही फ‍िर अगले बरस जून के दूसरे पखवारे में यूपी में सोनभद्र के ही रास्‍ते दाख‍िल होगा। 