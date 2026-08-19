मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट, वाराणसी सहित पूर्वांचल में बादलों का रुख देने जा रहा चुनौती
मौसम विभाग ने वाराणसी और पूर्वांचल के लिए नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना है। उत्तरी झारखंड पर बना अव ...और पढ़ें
HighLights
पूरे सप्ताह वाराणसी और पूर्वांचल में बारिश की संभावना।
उत्तरी झारखंड पर बना अवदाब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम बढ़ रहा।
नागरिकों को सतर्क रहने और किसानों को फसल सुरक्षा की सलाह।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम विभग के ऑरेंज अलर्ट के बाद मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के मौसमी चुनौती की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस पूरे सप्ताह मौसम का रुख बदला रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ बरसात भी होगी। फिलहाल वातावरण में पर्याप्त आर्द्रता का स्तर बना हुआ है और इसकी वजह से बूंदाबांदी रह रहकर हो रही है।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 32.0°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 24.6°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा। वहीं 045.8mm तक बरसात भी दर्ज की गई है। वहीं आर्द्रता का स्तर अधिकतम 95% और न्यूनतम 82% बना हुआ है। आर्द्रता में इजाफा होने की वजह से बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही का दौर बना हुआ है।
उत्तरी झारखंड तथा उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी बिहार के ऊपर स्थित अवदाब पिछले 6 घंटों में 18 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। आज, 19 अगस्त 2026 को 0830 बजे IST, यह अवदाब उत्तरी झारखंड तथा उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी बिहार एवं दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर, 24.3°N अक्षांश एवं 83.9°E देशांतर के पास केंद्रित था।
यह डाल्टनगंज (झारखंड) से लगभग 30 किमी उत्तर-उत्तर-पश्चिम, चूर्क (उत्तर प्रदेश) से 90 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) से 140 किमी उत्तर-उत्तर-पूर्व, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से 170 किमी दक्षिण-पूर्व तथा सीधी (मध्य प्रदेश) से 210 किमी पूर्व में स्थित है।
अगले 12 घंटों के दौरान, यह अवदाब झारखंड, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहने की संभावना है। इसके कमजोर होने और एक सुचिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की भी संभावना जताई जा रही है।
इस अवदाब के प्रभाव से मौसम में परिवर्तन की संभावना है, जिससे क्षेत्र में बारिश और आंधी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्थानीय मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस अवदाब का प्रभाव क्षेत्र के मौसम पर महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएँ और मौसम की स्थिति पर नजर रखें।
इस अवदाब की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए मौसम विभाग लगातार अपडेट प्रदान कर रहा है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ लें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए तैयार रहें।
उत्तरी झारखंड, दक्षिण-पश्चिमी बिहार और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित अवदाब का मौसम पर प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, और इसके चलते नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार अपडेट प्रदान किए जाएंगे।