जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम वि‍भाग ने मंगलवार को एक बार फ‍िर मौसम का अलर्ट अपडेट जारी क‍िया है। मौसम व‍िभाग की ओर से एक ओर तो मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा द‍िन होने की जानकारी दी गई है तो दूसरी ओर बुधवार को भीषणतम कोहरे का अलर्ट भी है। कोहरे के अलर्ट के साथ ही तापमान में भी कमी का संकेत है। मंगलवार को मौसम वि‍भाग ने पूर्व में ही अलर्ट जारी क‍िया था।

वहीं मौसम व‍िभाग ने पूर्व में आठ जनवरी तक का अलर्ट जारी क‍िया था जि‍से अपडेट करते हुए अब नौ जनवरी तक का मंगलवार को कर द‍िया गया है। मौसम व‍िभाग की ओर से जारी अपडेट में बुधवार के ल‍िए रेड अलर्ट है तो बाकी द‍िनों के ल‍िए यलो अलर्ट जारी क‍िया गया है। माना जा रहा है क‍ि अब मौसम का रुख और भी तल्‍ख हो सकता है।

मौसम व‍िभाग ने तापमान में भी व्‍यापक कमी का संकेत देते हुए न्‍यूनतम पारा छह ड‍िग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। इसकी वजह से बुधवार का द‍िन गलन भरा रहने का अनुमान भी है। इस ल‍िहाज से अलर्ट काफी चुनौतीपूर्ण हालात देने जा रहा है। मौसम वि‍भाग ने नौ जनवरी तक के ल‍िए अलर्ट को बढ़ाया है जो पहले आठ जनवरी तक का ही था।

मौसम के तल्‍खी के पीछे पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ज‍िम्‍मेदार है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ का असर होने की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में होगा तो मैदानी इलाकों में गलन और कोहरे का भीषण प्रकोप भी होगा। इसी दौर से अब मैदानी क्षेत्र गुजर रहे हैं। पहाड़ों की बर्फीली हवा का असर मैदानी क्षेत्रों को कंपा रही है।