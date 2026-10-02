जागरण संवादाता, (चौबेपुर) वाराणसी। ओडिशा से लखीमपुर खीरी के बलरामपुर स्थित निर्माणाधीन प्लांट के लिए ले जाया जा रहा लगभग 200 टन वजनी विशाल ब्‍वायलर शुक्रवार शाम संदहा से कैथी टोल प्लाजा पार कर गाजीपुर में पहुंच गया। ड्राइवर के अनुसार, 308 पहियों वाले इस विशेष मल्टी-एक्सल ट्रेलर को देखने के लिए सड़क किनारे ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई। अब तक इस यात्रा में लाखों रुपये का डीजल खर्च हो चुका है।

ओडिशा से सड़क मार्ग से आ रहे इस विशालकाय काफिले को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष तकनीकी टीम साथ चल रही है। रास्ते में कई स्थानों पर संकरे रास्ते, विद्युत तार और पुल इसकी आवाजाही में बड़ी चुनौती बन रहे हैं। संदहा से चौबेपुर होते हुए कैथी पहुंचे इस ट्रेलर का रात्रि विश्राम कैथी में ही रहेगा। शनिवार सुबह यह राजवारी पुल पार कर गाजीपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा।

इस ट्रेलर की यात्रा ने स्थानीय लोगों में उत्सुकता पैदा कर दी है। ग्रामीणों ने इस विशाल ट्रेलर को देखने के लिए इकट्ठा होकर इसकी तस्वीरें भी लीं। ड्राइवर ने बताया कि इस ट्रेलर की लंबाई और चौड़ाई के कारण कई स्थानों पर इसे सावधानी से चलाना पड़ रहा है।

विशेष तकनीकी टीम ने ट्रेलर की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। इसके बावजूद, रास्ते में आने वाली बाधाएं इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। ट्रेलर के साथ चल रही टीम ने बताया कि वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके।