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वाराणसी से आख‍िरकार गाजीपुर जा पहुंचा 308 चक्‍कों वाला महाट्रक, कैथी टोल प्‍लाजा पार कर सीमा में हुआ दाख‍िल

By Rajssh ChaubeyEdited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 02 Oct 2026 06:37 PM (IST)

ओडिशा से लखीमपुर खीरी के लिए चला 200 टन वजनी विशाल ब्‍वायलर वाला 308 पहियों का ट्रेलर वाराणसी के कैथी ...और पढ़ें

HighLights

  1. ओडिशा से लखीमपुर खीरी जा रहा 200 टन वजनी बॉयलर।

  2. 308 पहियों वाला विशेष मल्टी-एक्सल ट्रेलर वाराणसी पहुंचा।

  3. कैथी टोल प्लाजा पार कर गाजीपुर सीमा में दाखिल।

जागरण संवादाता, (चौबेपुर) वाराणसी। ओडिशा से लखीमपुर खीरी के बलरामपुर स्थित निर्माणाधीन प्लांट के लिए ले जाया जा रहा लगभग 200 टन वजनी विशाल ब्‍वायलर शुक्रवार शाम संदहा से कैथी टोल प्लाजा पार कर गाजीपुर में पहुंच गया। ड्राइवर के अनुसार, 308 पहियों वाले इस विशेष मल्टी-एक्सल ट्रेलर को देखने के लिए सड़क किनारे ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई। अब तक इस यात्रा में लाखों रुपये का डीजल खर्च हो चुका है।

ओडिशा से सड़क मार्ग से आ रहे इस विशालकाय काफिले को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष तकनीकी टीम साथ चल रही है। रास्ते में कई स्थानों पर संकरे रास्ते, विद्युत तार और पुल इसकी आवाजाही में बड़ी चुनौती बन रहे हैं। संदहा से चौबेपुर होते हुए कैथी पहुंचे इस ट्रेलर का रात्रि विश्राम कैथी में ही रहेगा। शनिवार सुबह यह राजवारी पुल पार कर गाजीपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा।

इस ट्रेलर की यात्रा ने स्थानीय लोगों में उत्सुकता पैदा कर दी है। ग्रामीणों ने इस विशाल ट्रेलर को देखने के लिए इकट्ठा होकर इसकी तस्वीरें भी लीं। ड्राइवर ने बताया कि इस ट्रेलर की लंबाई और चौड़ाई के कारण कई स्थानों पर इसे सावधानी से चलाना पड़ रहा है।

विशेष तकनीकी टीम ने ट्रेलर की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। इसके बावजूद, रास्ते में आने वाली बाधाएं इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। ट्रेलर के साथ चल रही टीम ने बताया कि वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके।

इस यात्रा की योजना पहले से बनाई गई थी, और सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी गई थी। ट्रेलर के मार्ग में आने वाले सभी पुलों और संकरे रास्तों की जांच की गई है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस प्रकार के विशाल ट्रेलर की आवाजाही से स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है। उन्होंने ट्रेलर के मार्ग में आने वाले सभी स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।