रविदास जयंती में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रबंधन ने मिलकर दिया निमंत्रण
वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली में 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होने वाली रविदास जयंती की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर प्रबंधन ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। संत रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में माघ पूर्णिमा पर एक फरवरी को होने वाले रविदास जयंती की तैयारी काफी जोरों से चल रही हैं । मंदिर प्रबंधन की तरफ से मंदिर का रंग-रोगन और सफाई अंतिम दौर में है। जयंती में शामिल होने के लिए संत समाज के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और काशी के सांसद तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मंदिर प्रबंधन के ट्रस्टी मिलकर उन्हें निमंत्रण दिया है।
जयंती के नजदीक आने पर बड़े नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जाएगा । प्रधानमंत्री की तरफ से मंदिर के विकास और सुंदरीकरण के लिए दिए गए अनुदान के बाद पार्क भी बनकर तैयार है जिसमें लगी कांस्य प्रतिमा का खुद प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था । जयंती में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए पंडाल बनाने का कार्य भी काफी तेजी से चल रहा है।
पंडाल के पास ही तीन लंगर हाल बनकर तैयार है। रसोई के लिए जलावन की लकड़ी ट्रकों से मंगवाई जा रही है। इसके अलावा पंडाल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी मंदिर प्रबंधन द्वारा कार्य कराया जा रहा है। मंदिर के ट्रस्टी के एल सरोए व निरंजन चीमा ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए खाद्यान्न और उनके रहने खाने की समुचित व्यवस्था में मंदिर प्रबंधन जुटा है।
वहीं सरकार की तरफ से जन्मस्थली पर बने पार्क में भी सुंदरीकरण और पार्किंग तथा जलनिकासी का कार्य कराया जा रहा है। पार्क संत रविदास की सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा के नीचे चबूतरा और रेलिंग फिर से बनाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर पार्क की चारदीवारी को ऊपर करने के बाद इसपर कंटीले तार लगाए जा रहे हैं । पार्क के दक्षिण में संत रविदास संग्रहालय के निर्माण में नींव के ऊपर कार्य चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।