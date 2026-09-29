वाराणसी में प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद भी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब नहीं हो पाया शुरू

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पांडेयपुर में 1.25 करोड़ रुपये की लागत से बनी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (आइपीएचएल) अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।

लैब का उद्देश्य एक छत के नीचे टार्च, एपीएलए, कैंसर मार्कर, हार्मोनल टेस्ट (थायराइड समेत), कार्डियक प्रोफाइल, विटामिन की कमी, मालिक्यूलर बायोलाजी से जुड़ी जटिल जांचें तथा बायो-सेफ्टी लेवल-2 मानकों के तहत संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों से संबंधित 134 से अधिक जांचें उपलब्ध कराना था, ताकि जिले के आम मरीजों को निजी लैबों का सहारा न लेना पड़े। इसके बावजूद लैब आज भी बंद पड़ी है। कारण यह है कि मशीनें और स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है।

18 जुलाई को निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी के अपर निदेशक और सीएमओ को एक सप्ताह के अंदर इसे चालू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 13 सितंबर तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। दीनदयाल परिसर में बनी इस आधुनिक लैब के शुरू न होने से मरीज महत्वपूर्ण जांचों से वंचित हैं।

खासकर गर्भवती महिलाओं और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के मामलों में टार्च (टाक्सोप्लाज्मा, रूबेला, सीएमवी, हर्पीस) और एंटीफास्फोलिपिड एंटीबाडी (एपीएलए) जैसी जरूरी जांचें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं हैं। रेफरल सेंटर एमसीएच विंग कबीरचौरा, महिला अस्पताल पांडेयपुर और जिला महिला अस्पताल कबीरचौरा समेत कई जगहों पर ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।