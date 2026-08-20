काशी में गंगा का बहाव हुआ तेज, शीतला घाट मंदिर पूरी तरह से हुआ जलमग्न, प्रशासन अलर्ट मोड पर
काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शीतला घाट मंदिर जलमग्न हो गया है, जबकि प्रयागराज घाट मंदिर तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन अलर्ट पर है और एनडीआरएफ व जल पुलिस 24x7 गश्त कर रही है, श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की जा रही है।
HighLights
गंगा का जलस्तर बढ़ने से शीतला घाट मंदिर जलमग्न।
प्रयागराज घाट मंदिर तक पहुंचा गंगा का पानी।
एनडीआरएफ और जल पुलिस 24x7 कर रही गश्त।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों पर पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। बढ़े हुए जलस्तर के चलते शीतला घाट स्थित मंदिर जलमग्न हो गया है, जबकि प्रयागराज घाट के मंदिर तक गंगा का पानी पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 68.35 मीटर दर्ज किया गया, जो फिलहाल स्थिर है।
गंगा अभी खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर नीचे बह रही है। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जल पुलिस प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर NDRF और जल पुलिस 24x7 पेट्रोलिंग कर रही है। घाटों पर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे गहरे पानी में न जाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जल पुलिस और NDRF की टीमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
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गंगा का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल है। कई लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।
गंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों को तैयार रखा है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थिति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करें।
इस बीच, श्रद्धालुओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे घाटों पर जाने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। प्रशासन का मानना है कि यदि सभी लोग सावधानी बरतेंगे, तो किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सकता है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए यह समय सावधानी बरतने का है। प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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