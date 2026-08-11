वाराणसी के प्राचीन पांचों पांडव मंदिर के मुख्य द्वार का गुंबद जर्जर हालत में, दुर्घटना की बढ़ी आशंका

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम की टीम ने 28 जुलाई को शिवपुर स्थित प्राचीन पंच पांडेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर जेसीबी लगाकर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए कब्जे को ध्वस्त किया था। हालांकि, इतने दिनों बाद भी मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर क्षतिग्रस्त गुंबद को नहीं हटाया गया है, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंच पांडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। यदि जल्द ही मंदिर के मुख्य द्वार के क्षतिग्रस्त गुंबद और आसपास फैले मलबे को नहीं हटाया गया, तो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मंदिर के गुंबद की स्थिति गंभीर है, और इसके गिरने का खतरा बना हुआ है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे इस समस्या का समाधान करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

सावन के महीने में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है, और ऐसे में यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसका असर न केवल श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, बल्कि मंदिर की प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द गुंबद को हटाने की प्रक्रिया शुरू करे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।

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