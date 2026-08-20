जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर घटना सामने आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए एयरपोर्ट पर चल रहे रनवे विस्तार कार्य का निरीक्षण किया।

लगभग 10 दिन पहले रात के समय निर्माण कार्य के दौरान रनवे पर गिट्टी का मलबा बिखर गया था, जिससे विमानों की आवाजाही में खतरा उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए, एहतियात के तौर पर रनवे को तीन घंटे के लिए बंद करना पड़ा था।

इस घटना की गंभीरता को समझते हुए, डीजीसीए ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने वाराणसी एयरपोर्ट का दौरा किया। टीम ने रनवे विस्तार कार्य की साइट का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों और साफ-सफाई के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

निरीक्षण के दौरान, डीजीसीए के अधिकारियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन और निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी पीएनसी इंफ्राटेक के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि रात के समय होने वाले निर्माण कार्यों के बाद रनवे को विमान संचालन के लिए सौंपने से पहले उसकी पूरी सफाई सुनिश्चित की जाए। यह कदम भविष्य में किसी भी दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए उठाया गया है।

डीजीसीए की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यात्रियों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।