काशी में संत गणीनाथ का जयंती पर्व धूम धाम से मनाया गया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ आयोजन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। संत गणीनाथ जयंती के पावन पर्व पर श्रावण माह के शुक्रवार को आज प्रातःकाल से शिव की नगरी काशी के डा० राजेन्द्र प्रसाद घाट (दशाश्वमेध) पर हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाएं केसरिया वस्त्रों में मद्धेशीया समाज के लोग एकत्रित होकर 251 कलशों का पूजन किया। तत्पश्चात् अपने कुलदेवता संत गणीनाथ जी महाराज व पल्टू दास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्जवलित कर पूजन-अर्चन किया।

कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक गोपाल जी, राजीव गुप्ता ए.जी.आर. व के.पी. गुप्त का अध्यक्ष रामचन्द्र गुप्त ने मल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। कलश यात्रा में गणीनाथ का रथ, घोड़े पर शंकर व पार्वती जी, बैण्ड-बाजा, शहनाई व उनके पीछे हाथों में केसरिया झंडा, गंगाजल व दुग्ध से भरा कलश लेकर लोग हर-हर महादेव व बोल बम का जयकारा लगा रहे थे।

कलश यात्रा गोदौलिया चौराहा, गिरजाघर चौराहा, पी.डी.आर. मॉल से पुनः वापस गोदौलिया चौराहा, बाँसफाटक, ढुंढिराज गणेश, अन्नपूर्णा मंदिर, शनि देवता मंदिर होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ का 27वां जलाभिषेक किया। कलश शोभायात्रा का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष रामचन्द्र गुप्ता ने किया। इस शोभायात्रा में गोपाल जी ए.जी.आर., के.पी. गुप्त, राजीव गुप्ता, दिनेश गुप्ता (दीनू), रमेश जी, श्याम सुंदर, निशांत, गौतम दयाल, ईशान, वी. के. गुप्त, रामविलास, अभिषेक गुप्ता, शुभम, रतन, विनोद, गणेश, डा. सरिता गुप्ता, डा. सुरभि गुप्ता, शीला कान्दू, शान्ती गुप्ता, ज्योत्सना आदि शामिल रहे।

इस आयोजन ने काशी में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को एक नई ऊंचाई दी है। मद्धेशि‍या समाज के लोगों ने इस अवसर पर एकजुट होकर अपनी परंपराओं को जीवित रखा और श्रद्धा के साथ अपने कुलदेवता का पूजन किया। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल धार्मिक भावना को बल मिलता है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का भी संदेश जाता है।