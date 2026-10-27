कारगिल के बलिदानियों की स्मृति में दशाश्वमेध घाट पर प्रज्वलित हुआ 27वां आकाशदीप

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कारगिल युद्ध के शहीदों सहित देश के अन्य बलिदानी जवानों की स्मृति में गंगा सेवा निधि ने मंगलवार शाम दशाश्वमेध घाट पर 27वें आकाशदीप का प्रज्वलन किया। इसके साथ ही कार्तिक मास भर घाट पर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई।

कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 5.45 बजे गणपति वंदना और देशभक्ति गीतों के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक स्व. पं. सत्येंद्र मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गंगा सेवा निधि ने 1999 के कारगिल युद्ध के बाद काशी की सदियों पुरानी आकाशदीप परंपरा को राष्ट्रभाव से जोड़ते हुए कार्तिक मास में घाट पर दीप जलाने का संकल्प लिया था।