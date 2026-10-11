जागरण संवाददाता, वाराणसी। करीब डेढ़ सौ वर्ष प्राचीन शिवपुर की प्रसिद्ध 33 दिवसीय रामलीला अपने कई मायनों के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता सीता का रोल अदा करने वाले यहां के बाल स्वरूप कलाकार बरबस ही लीला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।

लीला का प्रारंभ प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ शुरू होता है तथा रामायण पाठ करने वाले बंधु पहले चौपाई और दोहे का मृदंग और झाल की धुन पर गायन करते हैं। तत्पश्चात लीला अलग-अलग भागों में मंचन होती है। उन्हें में से एक वाराणसी शिवपुर के पंचक्रोशी रोड निवासी सेठ परिवार जिनकी तीन पीढियां ने निस्वार्थ भाव से श्री रामलीला के लिए मृदंग बजाने की सेवा दे रहे हैं।

मृदंग को बजाने वाले दीनानाथ सेठ ने बताया कि बहुत पहले उनके दादा स्वर्गीय पन्नालाल सेठ ने रामलीला में निशुल्क मृदंग बजाने की सेवा दी, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में मेरे पिता मोहनलाल सेठ ने तथा तीसरी पीढ़ी में मैं खुद प्रभु की सेवा में लगा हुआ हूं।