वाराणसी के प्रमुख मंदिरों-घाटों को रोशन करने का तीन बार टेंडर रद, अब चौथी बार तलाश ‘काम करने वाले’ की

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के प्रमुख मंदिरों और घाटों को रोशन करने की योजना को ठेकेदारों का इंतजार है। तीन बार निविदा आमंत्रित करने के बाद भी प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं मिलने से प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी। अब परिषद विद्युत वृत्त ने इसी काम के लिए चौथी बार ई-निविदा जारी की है।

यानी करीब 17 करोड़ रुपये के काम के लिए विभाग को अब तक ऐसा ठेकेदार नहीं मिल सका, जो प्रतिस्पर्धी दर पर काम करने को तैयार हो। योजना के तहत भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, अस्सी घाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट समेत अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य कराया जाना है।

निविदा में काम की अनुमानित लागत 1693.19 लाख रुपये (16.93 करोड़) रखी गई है। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए 12 माह मिलेंगे। दिलचस्प यह है कि विभाग ने पिछली तीन निविदाओं के अनुभव को देखते हुए इस बार साफ तौर पर लिखा है कि पूर्व में आमंत्रित निविदाएं प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त न होने के कारण निरस्त की जा चुकी हैं। ऐसे में चौथी बार जारी निविदा में विभाग की नजर सिर्फ ठेकेदार पर नहीं, बल्कि काम के लिए मिलने वाली दरों पर भी होगी।