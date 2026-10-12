वाराणसी के फुलवरिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार किशोर की मौत, दो दोस्त घायल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया में रविवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार तीन दोस्त घायल हो गए। हादसे में सुदामापुर, बजरडीहा निवासी विकास उम्र 17 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पुलिस द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं उसके दो साथी आशीष और गंगा अस्पताल में भर्ती हैं। विकास के पिता सबलु ने बताया कि उनका बेटा दोस्तों के साथ घर से निकला था। रास्ते में हादसा कैसे हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस से सूचना मिलने पर वह डीडीयू अस्पताल पहुंचे। जहां बेटे की मौत की जानकारी मिली।

विकास एक भाई और एक बहन में बड़ा था। उसकी छोटी बहन का नाम जोया है। किशोर की मौत से परिवार में मातम पसरा है।