काशी से गायब किशोर नक्सल प्रभावित सिमडेगा से बरामद, काम की तलाश में निकल गया था घर से

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बड़ागांव क्षेत्र के एक गांव से एक अगस्त को घर से निकले किशोर को सर्विलांस के जरिए ट्रेस कर पुलिस ने झारखंड-ओडिशा बार्डर पर नक्सल प्रभावित सिमडेगा से बरामद किया। गनीमत थी कि वह गलत हाथों में नहीं पड़ा।

सोमवार को पुलिस उसे वापस लाई और परिजनों को सौंपा। पुलिस के अनुसार तकरीबन 16-17 वर्षीय किशोर घर की आर्थिक स्‍थ‍ित‍ि खराब होने पर कमाने के लिए निकल गया। कुछ दूर जाकर साइकिल छोड़ा और ट्रक से ओडिशा रवाना हो गया था।

एक अगस्त को बड़ागांव थाना पर स्वजन ने तहरीर देकर नाबालिग के गायब होने की जानकारी दी। मामला सीपी मोहित अग्रवाल तक पहुंचा। उन्होंने एसओजी, सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की टीम बनाई। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीपी ने बताया कि किशोर के ट्रक में बैठकर ओडिसा की तरफ जाने की जानकारी मिली। ट्रक की भी पहचान की गई। दूसरे राज्यों के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। काल डिटेल के साथ ही तकनीकी व मानवीय स्रोतों से जानकारी जुटाई गई। पता चला कि वह झारखंड-ओडिसा सीमा से लगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जनपद सिमडेगा के थाना सिमडेगा क्षेत्र में है।