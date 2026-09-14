जागरण संवाददाता, वाराणसी। कडल्ली कैटरपिलर स्कूल में 11 एवं 12 सितंबर को दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का संचालन दिल्ली की प्रसिद्ध अर्ली ईयर्स कंसल्टेंट एवं शिक्षक प्रशिक्षक नताशा थोलिया द्वारा किया गया।

कार्यशाला में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, खेल आधारित शिक्षण और बाल-अनुकूल कक्षा वातावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने विभिन्न गतिविधियों और संवादात्मक सत्रों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कडल्ली कैटरपिलर स्कूल के चेयरमैन श्री संदीप चौरसिया ने कहा कि मजबूत शिक्षा की नींव प्री-स्कूल और प्रारंभिक वर्षों में ही रखी जाती है। उनका मानना है कि यदि प्री-स्कूल शिक्षक आधुनिक शिक्षण कौशलों, प्रभावी पद्धतियों और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण से सुसज्जित हों, तो बच्चों को बेहतर सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं और उनके समग्र विकास की मजबूत आधारशिला तैयार होती है।

यह कार्यशाला स्कूल में शिक्षकों के लिए प्रारंभ किए गए आठ सत्रों वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की पहली कड़ी है, जिसका उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक सशक्त बनाना है। इस कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों से अवगत कराया गया, जिससे वे अपने छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक और समृद्ध शैक्षणिक वातावरण तैयार कर सकें। नताशा थोलिया ने शिक्षकों को बताया कि कैसे खेल आधारित शिक्षण बच्चों की संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होता है।