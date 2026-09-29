वाराणसी के काल भैरव क्षेत्र में सरकारी सीवर चेंबर से छेड़छाड़, नगर निगम ने कोतवाली थाने में दी तहरीर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर के काल भैरव क्षेत्र स्थित भांट गली में सरकारी सीवर चेंबर का ढक्कन खोलकर अवैध रूप से उसमें उतरने का प्रयास कर रहे एक युवक को स्थानीय पार्षद की तत्परता से मौके पर ही पकड़ लिया गया। हालांकि, उसके तीन अन्य साथी चकमा देकर भागने में सफल रहे। घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाने में अराजक तत्वों के खिलाफ लिखित तहरीर सौंप दी है।

गौरतलब है कि गत माह भी शिवाला, सरायनंदन, नगवा समेत आधा दर्जन से अधिक वार्डों की मुख्य सीवर लाइनों की सफाई के दौरान भीतर बालू की बोरियां, लकड़ी का बुरादा, पत्थर, प्लाई और प्लास्टिक की सामग्री ठूंसी हुई मिली थी। मुख्य लाइनों के अवरुद्ध होने से सहायक गलियों में सीवर का पानी ओवरफ्लो करने लगा था और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। प्रथम दृष्टया इसे शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को प्रभावित करने के एक बड़े षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा था।