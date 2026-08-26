वाराणसी में स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा, बीएचयू में एक सप्ताह में मिले 24 मरीज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोरोना और स्क्रब टाइफस के बाद अब स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में एक सप्ताह में 24 मरीज सामने आए हैं। रोजाना करीब छह-सात नए मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में प्रतिदिन 20-25 संदिग्ध मरीजों की आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है, जिनमें पांच-छह की रिपोर्ट पाजिटिव मिल रही है।

मरीजों के इलाज के लिए दो पीडियाट्रिक और दो मेडिसिन वार्ड में व्यवस्था की गई है। सर सुंदरलाल अस्पताल में वाराणसी के अलावा पूर्वांचल, पश्चिमी बिहार और मध्यप्रदेश से भी मरीज उपचार के लिए आते हैं। अस्पताल में स्वाइन फ्लू के लिए पांच बेड आरक्षित किए गए हैं। ओपीडी में मरीजों को संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।