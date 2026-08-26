राहुल के मनुस्मृति वाले बयान पर बिफरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बताया सतही समझ
राहुल गांधी के मनुस्मृति और सनातन विचारों पर दिए बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के बयान को अज्ञानतापूर्ण और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण बताया, साथ ही इसे राजनीतिक लाभ के लिए सांस्कृतिक विरासत का अपमान करार दिया।
HighLights
राहुल गांधी के मनुस्मृति बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तीखी प्रतिक्रिया।
बयान को अज्ञानता और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण बताया।
राजनीतिक लाभ हेतु धर्मशास्त्रों का गलत संदर्भ देना सांस्कृतिक अपमान।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुणे में आयोजित कार्यक्रम छात्रों की गूंज में कांग्रेस सांसद व संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों पर दिए बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी अज्ञानता, सतही समझ और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण मानसिकता को उजागर करता है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से हटाकर पेश करना सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। यह समाज को भ्रमित करने का भी प्रयास है। राहुल गांधी ने जिस श्लोक ‘पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने...’ का उल्लेख किया, वह शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से स्त्री की परतंत्रता की बात नहीं करता, बल्कि वृत्ति स्वातंत्र्य की बात करता है और स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाता है।
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राहुल गांधी के मनुस्मृति विरोधी लगातार बयानों से स्पष्ट है कि उनकी मानसिकता हिंदू धर्मशास्त्रों और सनातन जीवन-दृष्टि के विरोध की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि महाराज छत्तीसगढ़ के सलधा-बेमेतरा स्थित सपाद लक्षेश्वर मंदिर में चातुर्मास प्रवास कर रहे हैं।