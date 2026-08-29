वाराणसी के चौबेपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। क्षेत्र के नरायनपुर गांव में शनिवार की सुबह दो बच्चों की मां विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में पंखे की कुंडी में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने पर मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

मौके पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने भी पहुंचकर जांच-पड़ताल की। नरायनपुर गांव निवासी ठेकेदार जय श्री चौहान के पुत्र विकास की पत्नी पूजा (25) ने शनिवार की सुबह घर में पंखे की कुंडी में साड़ी का फंदा लगाकर जान दे दी। बताया गया कि पूजा की करीब पांच वर्ष पूर्व गाजीपुर जनपद में शादी हुई थी। करीब दो वर्ष पूर्व उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बच्चे अभी छोटे हैं।

घटना के समय घर में उसकी सास और ननद मौजूद थीं, जबकि पति विकास किसी काम से बाहर गया हुआ था। बताया गया कि विकास घर पर ही काम करता है। पूजा का मायका गाजीपुर के रामपुर सिधौना गांव में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मायके वालों ने पुलिस को फोन कर सूचना दी।