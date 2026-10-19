भगवती कुश्ती दंगल में पहलवान सुनील ने संजय को पटखनी देकर जीता 50 हजार रुपये का इनाम, जोरदार चला मुकाबला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पियरी स्थित भगवती धाम खेल मैदान में सोमवार को आयोजित भगवती कुश्ती दंगल में सारनाथ के पहलवान सुनील ने मुगलसराय के संजय यादव को पटखनी देकर 50 हजार रुपये का इनाम जीत लिया। दोनों पहलवानों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला।

सुनील ने दांव-पेंच और दमखम का प्रदर्शन करते हुए संजय को पछाड़कर जीत अपने नाम की। नवरात्र की नवमी पर आयोजित दंगल का शुभारंभ पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया गया। प्रतियोगिता में कुल 25 जोड़ी कुश्तियां हुईं। इसमें अंकित, आशीष, आयुष, शोभनाथ, अवनीश, सूरज, अमन, अभिषेक और दीपू सहित कई पहलवानों ने दमखम दिखाया।