जागरण संवाददाता, वाराणसी। नवरात्र और दुर्गापूजा के साथ त्योहारी खरीदारी ने बाजार में रौनक बढ़ा दी है। घरों में पकवान और मिठाइयां बनाने की तैयारी के बीच खाद्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा तेजी चीनी के भाव में देखने को मिल रही है।

थोक और खुदरा बाजार में चीनी की उपलब्धता कम होने के बीच पिछले एक सप्ताह में इसकी कीमत 7 से 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ने की बात सामने आई है। जो चीनी पहले करीब 48 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, उसका भाव अब 55 से 62 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है।

चीनी के साथ काबुली चना, अरहर, चना दाल, चावल और सरसों तेल के टिन के दाम में भी तेजी आई है। कारोबारियों के अनुसार, इन वस्तुओं के भाव में एक सप्ताह के भीतर 100 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अलग-अलग ब्रांड, गुणवत्ता और पैक के अनुसार कीमतों में अंतर है।

अगस्त में भी बढ़े थे चीनी के दाम

अगस्त 2026 के मध्य और अंतिम सप्ताह में भी चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई थी। 20 से 24 अगस्त के बीच कुछ बाजारों में चार दिनों के भीतर पांच से नौ रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई थी। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में चीनी के भाव पांच से 7.50 रुपये प्रति किलो तक बढ़ने की खबरें सामने आई थीं।