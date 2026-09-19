जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। बड़ागांव ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रकाश यादव की 22 वर्षीय पुत्री का असामयिक निधन हो गया। पर‍िजनों के अनुसार काफी इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका।

पुत्री के निधन की जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया क‍ि उनकी बेटी दिव्यांशी यादव लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल कालेज में नर्सिंग की छात्रा थी और बीते कुछ दिनों से वह डेंगू से पीड़ित थी और उसे लखनऊ में एडमिट कराया गया था।

बताया क‍ि शुक्रवार को उनकी सेहत में सुधार होता न देख परिजनों को भेज कर बेटी को अपने शिवपुर स्थित घर बुलाया था और वाराणसी में पुनः उसकी जांच करा कर उसे एक निजी अस्पताल में एडमिट भी किया था।

काफी इलाज के बाद भी सेहत में कोई राहत नहीं मि‍ली और शनिवार की सुबह उसका निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पर‍िजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया।