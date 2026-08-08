वाराणसी में सौतेली नाबालिग बेटी संग दुष्कर्म करने का आरोप, गर्भपात के बाद आरोपित पिता घर छोड़कर फरार
वाराणसी में एक पिता पर अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप लगा है, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने पीड़िता की मां क ...और पढ़ें
HighLights
पिता पर नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म का आरोप।
दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया, आरोपी पिता फरार।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी (मिर्जामुराद)। पिता द्वारा सौतेली नाबालिग बेटी संग दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया हैं। पीड़िता की मां द्वारा पुलिस आयुक्त को दिए गए शिकायती पत्र पर शुक्रवार की रात पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, गर्भपात कराने व पाक्सो का केस दर्ज किया गया। आरोपित पिता घर छोड़कर फरार हैं।
मिर्जामुराद थानांतर्गत एक गांव निवासी की शादी वर्ष 2017 में एक विवाहिता से हुई। पति को तलाक देकर दूसरी शादी करने वाली महिला को पहले पति से एक पुत्री हैं। दूसरी शादी के बाद विवाहिता को दो पुत्रियां व एक पुत्र हुए। पत्नी का आरोप हैं कि पति द्वारा 15 वर्षीया नाबालिग सौतेली पुत्री संग कई बार दुष्कर्म किया गया।
अप्रैल 2026 में दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया और किसी से बात बताने पर धमकी दी गई। पत्नी द्वारा पति से जब बात पूछी गई तो उसने बोला कि इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा। बीते 13 जुलाई को पुत्री को अपहृत भी कर ले गया था।
थानाप्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल मुआयना एवं न्यायालय में बयान दर्ज कराने हेतु भेजा गया हैं। आरोपित पिता की तलाश की जा रही हैं। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपित को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।