जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस स्टेशन पर अर्धनारीश्वर का अपमान: प्रतिमा पर जाला, फव्वारे में गंदगी' की जानकारी होने के बाद रेल प्रशासन ने द्वितीय प्रवेश द्वार पर स्थापित भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्रतिमा की सफाई करा दी और फव्वारे को चालू करा दिया गया है। ज‍िससे काशी आने वाले पर्यटकों को अब काफी अनोखा एयरपोर्ट सरीखा नजारा द‍िखेगा।

टिकट काउंटर के सामने लगी प्रतिमा पर महीनों से जाला लगा था और फव्वारे में काई व कचरा तैर रहा था, जिसे लेकर यात्रियों में आक्रोश था। जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद रेलवे ने तत्काल संज्ञान लिया। अब त्‍योहारी सीजन में बनारस रेलवे स्‍टेशन की रंगत न‍िखरने लगी है। बताया गया क‍ि साफ सफाई के साथ ही फव्‍वारा भी चलने लगा है।