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आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपितों का बयान दर्ज, 29 अगस्‍त को अगली सुनवाई

By Amarendra TiwariEdited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 05:24 PM (IST)

आईआईटी बीएचयू छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपितों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब अगली ...और पढ़ें

आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म: आरोपितों के बयान दर्ज, अब 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई।

आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म: आरोपितों के बयान दर्ज, अब 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई।

HighLights

  1. फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपितों के बयान दर्ज हुए।

  2. सामूहिक दुष्कर्म मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को।

  3. तीनों आरोपित जमानत पर बाहर, मामले की सुनवाई जारी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू आईआईटी की छात्रा संग हुई सामूहिक दुराचार के मामले में गुरुवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज होने के पश्चात् फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपितों के बयान दर्ज करने के लिए 27 अगस्त की तिथि मुकर्रर की थी।

आरोपितों का बयान दर्ज होने के पश्चात् न्यायाधीश ने अब अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत में तीनों आरोपितों कुणाल पांडेय,आनंद चौहान व सक्षम पटेल के अलावा उनके अधिवक्ता श्री नाथ त्रिपाठी, अजय सिंह, राजीव रंजन सिंह, कुंदन सिंह और अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता मौजूद रहे।

प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर लंका पुलिस ने तीनों को 31 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों आरोपित फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता और उसके साथी समेत दस गवाहों के अदालत में बयान दर्ज किए गए हैं।