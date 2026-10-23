गांव में खेतों की पगडंडियों से राष्ट्रीय हैंडबॉल के मैदान तक काशी के सितारों की उड़ान

जागरण संवाददाता,वाराणसी। सपने बड़े हों, हौसला मजबूत हो और मेहनत पर भरोसा हो तो अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकते। काशी के छह युवा हैंडबॉल खिलाड़ियों ने इसे साबित कर दिखाया है। गांव की पगडंडियों से निकलकर राष्ट्रीय खेल मंच तक पहुंचे इन खिलाड़ियों का चयन उत्तर प्रदेश की सब-जूनियर अंडर-14 बालक हैंडबॉल टीम में हुआ है। अब वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं।

70वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय हैंडबॉल प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के उमरिया में 27 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश की टीम में काशी के छह खिलाड़ियों का चयन जिले के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

अभावों के बीच पले सपने, मेहनत से मिली पहचान

इन खिलाड़ियों की सफलता इसलिए खास है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि बड़े शहरों की आधुनिक खेल सुविधाओं से नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है। किसी खिलाड़ी के पिता निजी ड्राइवर हैं तो किसी के परिवार की आजीविका छोटी-सी चाय की दुकान पर निर्भर है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद परिवारों ने बच्चों के सपनों को उड़ान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

खिलाड़ियों ने भी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। नियमित अभ्यास, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण के दम पर उन्होंने प्रदेश की टीम में जगह बनाई। उनका चयन उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित सुविधाओं के बावजूद खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का सपना देखते हैं।

डॉ भीमराव अंबेडकर राज्य क्रीड़ा संस्थान अयोध्या के अनुसार अजय यादव, एज खान, निशांत कुमार यादव, अजय यादव द्वितीय, अंकित यादव और अभिमान सिंह यादव का चयन उत्तर प्रदेश की टीम में हुआ है। सभी खिलाड़ी विकास इंटर कालेज के छात्र हैं। ये खिलाड़ी डॉ आशा सिंह की देखरेख में परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में प्रवीण कुमार से हैंडबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।