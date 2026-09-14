श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्व भूषण मिश्र का तबादला, मिली दूसरी बड़ी जिम्मेदारी
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्व भूषण मिश्र का देर रात तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब उत्तर प्रदेश ...और पढ़ें
HighLights
विश्व भूषण मिश्र का श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से तबादला हुआ।
अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव बने।
मंदिर में भीड़ प्रबंधन व श्रद्धालु सुविधाओं में सुधार किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ रहे विश्वभूषण मिश्र का तबादला देर रात कर दिया गया। उनके साथ कई अन्य आइएएस और पीसीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। बाबा दरबार में सुचारू दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और श्रद्धालु सुविधाओं की सुविधा के लिए किए कई काम उन्होंने किए हैं। मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़, व्यवस्था बनाने की चुनौतियों के बीच उन्होंने कार्यभार संभाला था।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र का करीब पौने तीन वर्ष बाद तबादला होने की जानकारी के बाद मंदिर परिसर में काफी चर्चा बनी रही, अब उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जनवरी 2024 में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली थी। बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, व्यवस्था की चुनौती के बीच उन्होंने कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और श्रद्धालु सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास हुए।
विश्व भूषण मिश्र ने अपने कार्यकाल में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित कीं। इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई उपाय किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव मिल सके।
मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कई पहल की गईं। उन्होंने मंदिर में विभिन्न सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया, जिससे श्रद्धालुओं को अधिकतम सुविधा मिल सके। उनके कार्यकाल के दौरान, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो उनकी सफल प्रबंधन क्षमताओं का प्रमाण है।
विश्व भूषण मिश्र का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव और नेतृत्व कौशल से सभी बाधाओं का सामना किया। उनके प्रयासों से काशी विश्वनाथ मंदिर ने न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाया, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण भी प्रदान किया। उनके नए कार्यभार के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि वे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में किस प्रकार की नई चुनौतियों का सामना करते हैं।