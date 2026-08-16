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वाराणसी में नकली क्यूआर कोड और ढक्कन लगाकर तैयार करते थे नकली शराब, एक आरोपी गिरफ्तार

By Mahesh MishraEdited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:18 PM (IST)

चोलापुर पुलिस और आबकारी विभाग ने वाराणसी के नकच्छेदपुर गांव में नकली शराब बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब, स्प्रिट, नकली ढक्कन और अन्य सामग्री बरामद की।

वाराणसी में नकली शराब बनाने का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार।

वाराणसी में नकली शराब बनाने का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार।

HighLights

  1. चोलापुर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले को पकड़ा।

  2. नकच्छेदपुर गांव से भारी मात्रा में सामग्री बरामद।

  3. आरोपी आशीष भारद्वाज पर कई धाराओं में केस।

जागरण संवाददाता (चोलापुर) वाराणसी। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चोलापुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकच्छेदपुर गांव में दबिश देकर नकली शराब बनाने के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया।

टीम ने मौके से विभिन्न ब्रांडों की तैयार अवैध शराब के साथ बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री, नकली ढक्कन, बोतलें और स्प्रिट बरामद की है। चोलापुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को मुखबिर से नकच्छेदपुर गांव में अवैध शराब बनाए जाने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने 14 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे नकच्छेदपुर गांव में दबिश दी। मौके से आशीष भारद्वाज (26) पुत्र स्व. रामबली भारद्वाज, निवासी दशवतपुर, थाना चोलापुर को गिरफ्तार किया गया।

40 लीटर स्प्रिट और 1761 नकली ढक्कन बरामद

पुलिस के मुताबिक मौके से विभिन्न ब्रांडों के 19 भरे हुए अद्धे, 54 पव्वे और 70 खाली बोतलें बरामद हुईं। इसके अलावा पांच पेटियों में 450 एमएल की 25-25 बोतलें मिलीं। नकली क्यूआर कोड लगे दो 20-लीटर केनों में कुल 40 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। इसके साथ ही विभिन्न ब्रांडों की बोतलों के 1761 नकली ढक्कन, तीन बोतलों में भरी करीब पांच लीटर तैयार अवैध शराब, दो खाली 20-लीटर केन और एक वाहन भी पुलिस ने बरामद किया।

कॉपीराइट एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा

गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर चोलापुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 230/2026 दर्ज किया गया है। आरोपित के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60, 62, 63 व 72, कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 व 64 तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सधुबन राम गौतम, महिला उपनिरीक्षक संध्या जायसवाल, उपनिरीक्षक महेश जायसवाल, हेड कांस्टेबल अनुनेश सिंह, हेड कांस्टेबल अवधराज यादव, हेड कांस्टेबल नमोनारायण पांडेय रहे।