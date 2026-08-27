'स्पिरिचुअल ट्रायंगल' टूर, यात्रा में काशी-प्रयाग-अयोध्या के दर्शन, जान लें पूरा पैकेज
यूपीएसटीडीसी ने 'स्पिरिचुअल ट्रायंगल' टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की 4 रात-5 दिन की यात्रा ...और पढ़ें
HighLights
यूपीएसटीडीसी ने 'स्पिरिचुअल ट्रायंगल' टूर पैकेज शुरू किया।
काशी, प्रयाग, अयोध्या की 4 रात-5 दिन की यात्रा।
वीआईपी दर्शन, नौका विहार, राम मंदिर दर्शन शामिल।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रद्धालुओं को प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा का सुगम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने ''विजिट माई स्टेट'' अभियान के तहत ''स्पिरिचुअल ट्रायंगल'' टूर पैकेज शुरू किया है। चार रात और पांच दिन के इस कस्टमाइज्ड टूर पैकेज में वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या को एक यात्रा से जोड़ा गया है।
पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को प्रमुख मंदिरों, पवित्र घाटों, बौद्ध स्थलों के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा की शुरुआत वाराणसी से होगी। काशी में संकटमोचन मंदिर, दुर्गाकुंड मंदिर और अस्सीघाट का भ्रमण कराया जाएगा।
इसके बाद गंगा में नौका विहार और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के दर्शन होंगे। दूसरे दिन, काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआइपी दर्शन, अन्नपूर्णा मंदिर और कालभैरव मंदिर के दर्शन होंगे। इसके बाद पर्यटक सारनाथ पहुंचेंगे, जहां धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप, बोधि वृक्ष और अशोक स्तंभ संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा में बीएचयू भ्रमण भी शामिल है।
संगम स्नान के बाद अयोध्या पहुंचेंगे श्रद्धालु
यात्री तीसरे दिन प्रयागराज पहुंचेंगे। वहां आनंद भवन, संगम और लेटे हनुमान मंदिर का भ्रमण व संगम स्नान होगा। चौथे दिन यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। वहां हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल के दर्शन के साथ राम मंदिर में वीआइपी दर्शन कराया जाएगा। इसके बाद सरयू घाट पर आरती में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा। पांचवें दिन नाश्ते के बाद यात्रियों को अयोध्या एयरपोर्ट अथवा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा।
चार यात्रियों के लिए देना होगा 14400 रुपये
यूपीएसटीडीसी के अनुसार, टूर पैकेज में सेडान कार से यात्रा करने वाले न्यूनतम चार यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति 14,400 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, क्रिस्टा से यात्रा के लिए न्यूनतम छह यात्रियों का समूह होना जरूरी है। इसके लिए प्रति व्यक्ति 13,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। टूर पैकेज में यात्रा, गाइड की सुविधा, चार रात का एसी आवास और डबल शेयरिंग के आधार पर ठहरने के साथ नाश्ता शामिल है। टूर पैकेज की जानकारी मोबाइल नंबर 9149099890 और 7985816467 पर संपर्क किया जा सकता है।