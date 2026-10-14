जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से स्पाइसजेट के यात्रियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। परिचालन बंद होने के साढ़े तीन महीने बाद आखिरकार बुधवार को स्पाइसजेट का कार्यालय स्थानीय स्टेशन प्रबंधक राजेश सिंह की उपस्थिति में दोबारा खोल दिया गया। कार्यालय खुलने के साथ ही कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।

18 अक्टूबर से फिर भरेगी उड़ान

स्थानीय स्टेशन प्रबंधक के साथ लगभग आधा दर्जन कर्मचारी बुधवार को एयरपोर्ट पहुंचे और कार्यालय का ताला खोला गया। कंपनी आगामी 18 अक्टूबर से वाराणसी से अपनी विमान सेवाओं को एक बार फिर से बहाल करने जा रही है।

पहला रूट: सबसे पहले 18 अक्टूबर से पुणे के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी।

आगे की योजना: पुणे के बाद चरणबद्ध तरीके से दिल्ली और मुंबई के लिए भी उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा। 25 जून को बंद हो गई थीं सभी सेवाएं

गौरतलब है कि बीते 25 जून को स्पाइसजेट ने वाराणसी से अपनी सभी नियमित उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए रोक दी थीं। एयरलाइन द्वारा परिचालन लागत और एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) की लगातार बढ़ रही कीमतों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया था।

वाराणसी से पहले 14 से 15 उड़ानें संचालित करने वाली स्पाइसजेट की अंतिम उड़ान (SG-506) गुरुवार 25 जून को शाम मुंबई के लिए रवाना हुई थी, जिसके बाद एयरलाइन ने अपने विमानों को दिल्ली और मुंबई हैंगर पर शिफ्ट कर दिया था।