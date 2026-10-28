मतगणना स्थल से लौटे सपा नेता की हृदयाघात से मौत , स्वजनों की आशंका पर शव का हुआ पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सीर गोवर्धनपुर डाफी के रहने वाले सपा नेता राजेश यादव नत्थू की असमय मौत के बाद गांव में मातम छा गया । राजेश यादव सपा के जिला उपाध्यक्ष रहे । इनकी पत्नी काशी विद्यापीठ सेक्टर नंबर चार की जिलापंचायत सदस्य हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के कारण राजेश यादव नत्थू काफी चर्चा में रहे।

स्वजन के अनुसार मंगलवार की शाम को किसी परिचित के साथ मतगणना स्थल गए थे। जहां वापस में रात में घर आने के बाद सुबह फिर मतगणना स्थल और फिर वहां से अखिलेश यादव के होने वाले कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इसके बाद वहां से घर लौटते समय राजातालाब स्थित मित्र के होटल पर रुके। जहां चाय पीने के बाद अचानक तबियत खराब हुई।