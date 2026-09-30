शिवम सिंह, जागरण, वाराणसी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीज और उनके स्वजन दवाओं की भारी कीमतों से बेहाल हैं। कई परिवार घर-जमीन और गहने बेचकर इलाज करवा रहे हैं, फिर भी खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। सूप्रीम कोर्ट ने भी अस्पतालों में 10 गुना कीमत पर दवा बेचना ‘नरसंहार’ बताया है। इसके बाद भी जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे है और समस्या का समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है।

सीएचसी-पीएचसी और जिलास्तरीय चिकित्सालय में आज तक कैंसर मरीजों को भर्ती करने की सुविधा भी शुरू नहीं हो पाई है। सिगरा निवासी 52 वर्षीय रामबाबू यादव (नाम बदला हुआ) स्तन कैंसर से पीड़ित पत्नी का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने आंखों में आंसू लेकर बताया कि डाक्टर ने इम्यूनोथेरेपी बताई। एक साइकल (कैंसर के इलाज में एक पूरा कोर्स) का खर्च तीन लाख के करीब आ रहा है। घर का प्लाट बेच दिया, फिर भी तीन साइकल के बाद पैसे खत्म हो गए।

अस्पताल की फार्मेसी से ही दवा लेनी पड़ती है। बाहर सस्ती मिलती तो भी मना कर देते हैं। यह दिनदहाड़े लूट है। दूसरी ओर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास रहने वाली 45 वर्षीय सीमा देवी (नाम बदला) फेफड़े के कैंसर से जूझ रही हैं। उन्होंने कहा कि ओसिमर्टिनिब जैसी दवा महीने में डेढ़ लाख से ऊपर पड़ रही है। पति की नौकरी छूट गई। गहनों के अलावा कुछ नहीं बचा।

आयुष्मान कार्ड है, लेकिन महंगी दवा का पूरा कवर नहीं मिलता। सरकार और कंपनियां मिलकर मरीजों को निचोड़ रही हैं। एनपीपीए ने 131 एंटी-कैंसर फार्मूलेशन की कीमतें नियंत्रित की हैं और कुछ दवाओं पर ट्रेड मार्जिन कैप लगाने से सैकड़ों करोड़ की बचत हुई है, फिर भी एमआरपी और वास्तविक खरीद मूल्य के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। वाराणसी सहित पूरे देश के मरीज राहत की आस लगाए बैठे हैं।