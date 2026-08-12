12 अगस्त को होने वाला सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। 12 अगस्त 2026, बुधवार को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रात के समय घटित होगा। इसका समय इस प्रकार है:

- प्रारंभ (स्पर्शकाल): 12 अगस्त 2026 की रात 09:04 बजे

- परमग्रास (पीक टाइम): रात 11:16 बजे

- समाप्ति (मोक्षकाल): देर रात 01:27 बजे (13 अगस्त)

- कुल अवधि: यह ग्रहण लगभग 4 घंटे 23 मिनट तक चलेगा।

भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह रात के समय लगेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से आइसलैंड, स्पेन, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में पूरी तरह दिखाई देगा। स्पेन के प्रमुख शहरों जैसे वालेंसिया, बिलबाओ और जरागोजा में दिन में अंधेरा छा जाएगा।

आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप के अधिकांश देशों (जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली), उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में आंशिक रूप से दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में अदृश्य है, इसलिए इसका धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे और सामान्य पूजा-पाठ या शुभ कार्य किए जा सकेंगे।

यह ग्रहण सावन मास की अमावस्या (हरियाली अमावस्या) के दिन लग रहा है, जिससे इसका ज्योतिषीय कुछ महत्व बढ़ गया है। काशी के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है। 12 अगस्त 2026 (बुधवार) को साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित होगा।