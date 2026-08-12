12 अगस्त को होने वाला सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत
12 अगस्त 2026 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। यह ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा न ...और पढ़ें
HighLights
ग्रहण 12 अगस्त 2026 को रात में लगेगा, भारत में अदृश्य।
कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगा, ज्योतिषीय महत्व।
भारत में सूतक मान्य नहीं, कुछ राशियों को सतर्क रहने की सलाह।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। 12 अगस्त 2026, बुधवार को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रात के समय घटित होगा। इसका समय इस प्रकार है:
- प्रारंभ (स्पर्शकाल): 12 अगस्त 2026 की रात 09:04 बजे
- परमग्रास (पीक टाइम): रात 11:16 बजे
- समाप्ति (मोक्षकाल): देर रात 01:27 बजे (13 अगस्त)
- कुल अवधि: यह ग्रहण लगभग 4 घंटे 23 मिनट तक चलेगा।
भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह रात के समय लगेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से आइसलैंड, स्पेन, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में पूरी तरह दिखाई देगा। स्पेन के प्रमुख शहरों जैसे वालेंसिया, बिलबाओ और जरागोजा में दिन में अंधेरा छा जाएगा।
आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप के अधिकांश देशों (जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली), उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में आंशिक रूप से दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में अदृश्य है, इसलिए इसका धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे और सामान्य पूजा-पाठ या शुभ कार्य किए जा सकेंगे।
यह ग्रहण सावन मास की अमावस्या (हरियाली अमावस्या) के दिन लग रहा है, जिससे इसका ज्योतिषीय कुछ महत्व बढ़ गया है। काशी के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है। 12 अगस्त 2026 (बुधवार) को साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित होगा।
भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण रात 9:04 बजे शुरू होकर 13 अगस्त की सुबह 4:25 बजे समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
1. मेष राशि: आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। सावधानी: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।
2. वृषभ राशि: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में मिलाजुला समय। सावधानी: सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें।
3. मिथुन राशि: करियर में उतार-चढ़ाव। सावधानी: नया निवेश करने से पहले विचार करें।
4. कर्क राशि: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सावधानी: वाद-विवाद से दूर रहें।
5. सिंह राशि: आत्म-छवि में बदलाव। सावधानी: अहंकार से बचें।
6. कन्या राशि: आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। सावधानी: मानसिक शांति के लिए योग करें।
7. तुला राशि: सामाजिक जीवन में बदलाव। सावधानी: पुराने दोस्तों से बातचीत में संयम रखें।
8. वृश्चिक राशि: करियर में बड़े बदलाव के संकेत। सावधानी: कार्यस्थल पर बहस से बचें।
9. धनु राशि: लंबी दूरी की यात्रा में प्रगति। सावधानी: यात्रा के दौरान सामान का ध्यान रखें।
10. मकर राशि: बड़े बदलाव का समय। सावधानी: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
11. कुंभ राशि: साझेदारी के मामलों पर असर। सावधानी: नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कुत्तों को रोटी खिलाएं।
12. मीन राशि: दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता। सावधानी: स्वास्थ्य समस्याओं से सतर्क रहें।