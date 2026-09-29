जागरण संवाददाता, वाराणसी। मड़ौली स्थित रवि पंखा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में लगी भीषण आग 36 घंटे बाद भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई। सोमवार तड़के करीब 4 बजे लगी आग के बाद मंगलवार को भी गोदाम से पूरे दिन धुएं का गुबार उठता रहा। आग में करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक का सामान जलकर खाक होने का अनुमान है।

सोमवार भोर से लेकर मंगलवार सुबह तक फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी रहीं। दर्जनों दमकल गाड़ियों से लाखों लीटर पानी की बौछार की गई, लेकिन बेसमेंट में 15 फीट मलबे के नीचे दबे फाइबर, केमिकल, वायर, पेंट के कारण बार-बार आग सुलगती रही। जहां से भी धुआं उठता दिखा, फायरकर्मियों ने पानी डालकर उसे लपटों में बदलने से रोका।

मंगलवार को गोदाम की इमारत खंडहर में तब्दील नजर आई। टूटी खिड़कियां, दरकी दीवारें और उठता धुआं बर्बादी की कहानी बयां कर रहे थे। इमारत के पिलर झुक गए हैं और जर्जर हालत के कारण आसपास लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। एहतियातन इलाके की बिजली भी मंगलवार सुबह तक काटी गई थी।