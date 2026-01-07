Language
    स्मार्ट मीटर अब हो गया और भी डिजिटल, 'ऊर्जावान' ऐप से हर समय जान सकते हैं अपनी बिजली खपत की स्थिति

    By Shivam singhEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:42 PM (IST)

    पूर्वांचल में लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो अब डिजिटल हो गए हैं। उपभोक्ता 'ऊर्जावान' मोबाइल ऐप से हर 15 मिनट में बिजली खपत द ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     काशी सहित पूरे पूर्वांचल में लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्मार्ट मीटर अब डिजिटल युग में पूरी तरह प्रवेश कर चुके हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) की महत्वाकांक्षी योजना के तहत काशी सहित पूरे पूर्वांचल में लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

    अब उपभोक्ता अपने मोबाइल एप ऊर्जावान से पर हर 15 मिनट में बिजली खपत की रीडिंग देख सकेंगे। इससे बिजली बिल पूरी तरह सटीक बनेगा और गलत बिलिंग की शिकायतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को बेजा डिस्कनेक्शन से भी राहत मिलेगी, क्योंकि बैलेंस कम होने पर पहले अलर्ट आएगा।

    यह योजना केंद्र सरकार की रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत चल रही है। वाराणसी क्लस्टर में जीएमआर काशी स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड कंपनी को आठ लाख से अधिक मीटर लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। 2024 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक लाखों मीटर लग चुके हैं और 2026 तक पूरा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।

    नए साल 2026 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने चेतावनी जारी की है कि प्रीपेड मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी, इसलिए समय पर रिचार्ज जरूरी है। स्मार्ट मीटर पुराने मीटर से कितना अलग है, यह समझना आसान है। पुराने मीटर में मैनुअल रीडिंग होती थी, कर्मचारी घर आकर पढ़ता था, जिससे गलतियां संभव थीं। टेम्परिंग आसान थी और खपत न होने पर भी महीने के अंत में अनुमानित बिल आता था।

    स्मार्ट मीटर इंटरनेट से होंगे कनेक्टेड

    इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने से प्रोसेस पूरी तरह मैनुअल थी। वहीं स्मार्ट मीटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर 15-30 मिनट में अपडेट देता है। मोबाइल एप या एसएमएस से रियल टाइम खपत देखी जा सकती है। हैकिंग या टेम्परिंग लगभग नामुमकिन है। रीडिंग और बिल जेनरेशन आटोमैटिक होता है।

    सबसे बड़ा फायदा प्रीपेड सिस्टम में

    सबसे बड़ा फायदा प्रीपेड सिस्टम का- जितना रिचार्ज, उतनी बिजली। यूपीपीसीएल एप से आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि सटीक बिलिंग से बिजली बचत होगी। खुद खपत मानिटर करके अनावश्यक उपयोग रोका जा सकता है। सोलर यूजर्स के लिए चेक मीटर लगाने के निर्देश हैं, ताकि नेट मीटरिंग सही हो। हालांकि कुछ शिकायतें आई हैं, जैसे मीटर तेज चलना या बिलिंग में दिक्कत, लेकिन विभाग मेगा कैंप और हेल्पलाइन 1912 से समाधान कर रहा है।

    यहां पर हैं इतने उपभोक्ता
    इयूडीडी क्षेत्र - उभोक्ता

    चिरईगांव - 1,30,747
    हरहुआ - 1,18,221

    बरईपुर - 1,78,659
    ईडीसी वाराणसी - 4,27,627


    भेलूपुर -47,196

    चौकाघाट - 47,233
    चेतमणि - 69,226

    मढ़ौली - 60,027
    ईडीयूसी प्रथम वाराणसी - 2,23,682


    मछोदरी - 38,296

    वरुणापार- 59485
    सारनाथ - 68,483

    राजघाट - 44,133
    ईडीयूसी द्वितीय वाराणसी -2,10,396


    वाराणसी जोन प्रथम - 8,61,705

    बिजली बिल राहत योजना का दूसरा चरम प्रारंभ हो चुका है जो 31 जनवरी तक चलेगा। शत प्रतिशत ब्याज की छूट के साथ 20 प्रतिशत मूलधन छूट भी अनुबंध है। नियामक आयोग ने नई कास्ट डाटा बुक जारी की है, जिसमें अधिक वसूली का समायोजन होगा। पूर्वांचल में बिजली चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने का यह बड़ा कदम है। पहले चोरी वाले इलाकों में प्राथमिकता दी जा रही है। उपभोक्ता जागरूक हों, एप डाउनलोड करें और रिचार्ज समय पर करें। इससे न केवल बिल सही आएगा, बल्कि बिजली व्यवस्था मजबूत होगी। काशीवासी अब डिजिटल बिजली युग में हैं।


    -

    राकेश कुमार पांडेय, मुख्य अभियंता बिजली विभाग