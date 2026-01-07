स्मार्ट मीटर अब हो गया और भी डिजिटल, 'ऊर्जावान' ऐप से हर समय जान सकते हैं अपनी बिजली खपत की स्थिति

जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्मार्ट मीटर अब डिजिटल युग में पूरी तरह प्रवेश कर चुके हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) की महत्वाकांक्षी योजना के तहत काशी सहित पूरे पूर्वांचल में लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

अब उपभोक्ता अपने मोबाइल एप ऊर्जावान से पर हर 15 मिनट में बिजली खपत की रीडिंग देख सकेंगे। इससे बिजली बिल पूरी तरह सटीक बनेगा और गलत बिलिंग की शिकायतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को बेजा डिस्कनेक्शन से भी राहत मिलेगी, क्योंकि बैलेंस कम होने पर पहले अलर्ट आएगा।

यह योजना केंद्र सरकार की रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत चल रही है। वाराणसी क्लस्टर में जीएमआर काशी स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड कंपनी को आठ लाख से अधिक मीटर लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। 2024 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक लाखों मीटर लग चुके हैं और 2026 तक पूरा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।

नए साल 2026 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने चेतावनी जारी की है कि प्रीपेड मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी, इसलिए समय पर रिचार्ज जरूरी है। स्मार्ट मीटर पुराने मीटर से कितना अलग है, यह समझना आसान है। पुराने मीटर में मैनुअल रीडिंग होती थी, कर्मचारी घर आकर पढ़ता था, जिससे गलतियां संभव थीं। टेम्परिंग आसान थी और खपत न होने पर भी महीने के अंत में अनुमानित बिल आता था।

स्मार्ट मीटर इंटरनेट से होंगे कनेक्टेड इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने से प्रोसेस पूरी तरह मैनुअल थी। वहीं स्मार्ट मीटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर 15-30 मिनट में अपडेट देता है। मोबाइल एप या एसएमएस से रियल टाइम खपत देखी जा सकती है। हैकिंग या टेम्परिंग लगभग नामुमकिन है। रीडिंग और बिल जेनरेशन आटोमैटिक होता है।

सबसे बड़ा फायदा प्रीपेड सिस्टम में सबसे बड़ा फायदा प्रीपेड सिस्टम का- जितना रिचार्ज, उतनी बिजली। यूपीपीसीएल एप से आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि सटीक बिलिंग से बिजली बचत होगी। खुद खपत मानिटर करके अनावश्यक उपयोग रोका जा सकता है। सोलर यूजर्स के लिए चेक मीटर लगाने के निर्देश हैं, ताकि नेट मीटरिंग सही हो। हालांकि कुछ शिकायतें आई हैं, जैसे मीटर तेज चलना या बिलिंग में दिक्कत, लेकिन विभाग मेगा कैंप और हेल्पलाइन 1912 से समाधान कर रहा है।



