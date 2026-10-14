काशी की रक्षक हैं चौसठ्ठी देवी, शिव की जटा से प्रकट हुईं 64 योगिनियां, 500 साल पुराना है सिद्धपीठ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा किनारे स्थित चौसट्ठी देवी मंदिर काशी के सबसे प्राचीन सिद्धपीठों में से एक है, मोहल्ले का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर चौसठ्ठी घाट पड़ा, मंदिर के पुजारी चुन्नीलाल पंड्या बताते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात से आकर यहां सेवा करने लगे।

बताते हैं क‍ि मंदिर की कथा काशी पुराण में वर्णित है, मान्यता है कि सती के देह त्याग के बाद शिव विक्षिप्त हो गए, उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के अंगों का विभाजन किया। उनके कई स्‍थानों पर कई जगहों पर अंग काशी में गिरे।

एक अंग मणिकर्णिका पर गिरा जहां विशालाक्षी देवी विराजमान हैं, वहीं क्रोध में शिव ने जब अपनी जटा खोली तो उससे 64 योगिनियां प्रकट हुईं, ये राक्षसों के संहार के लिए प्रकट हुईं और दुर्गा का ही रूप हैं, इन 64 योगिनियों की प्रधान अधिष्ठात्री देवी ही चौसठ्ठी देवी हैं।

मंदिर का वर्तमान स्वरूप करीब 500 साल पुराना है, कलकत्ता के जमींदार कवींद्र नारायण को स्वप्न आया कि काशी के जंगल में देवी की मूर्ति है, मंदिर बनवाओ, उन्होंने यहां भद्रकाली की मूर्ति स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराया। बताते हैं क‍ि यह वही स्थान है जहां चौसठ योगिनियां वृक्ष पर विराजमान थीं, यह सिद्धपीठ है, क्रिया योग के ज्ञाता श्यामाचरण लाहिड़ी, प्रसिद्ध तांत्रिक देवरहा बाबा और डॉ. श्रीमाली जैसे साधकों ने यहां साधना की है, होली पर लगता है लाखों का जमावड़ा मंदिर का मुख्य पर्व होली है। पुजारी बताते हैं कि जिस दिन काशी में होलिका दहन होता है, यहां हवन के रूप में अग्नि जलती है, दूसरे दिन काशी के लाखों हिंदू नया वस्त्र पहनकर अबीर-गुलाल खेलते हुए दर्शन को आते हैं, मान्यता है कि इस दिन दर्शन से पुरुषों को भूत-प्रेत बाधा और स्त्रियों को गर्भ बाधा से एक वर्ष तक मुक्ति मिलती है।