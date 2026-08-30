वाराणसी में मेमू ट्रेन पर पथराव करने वाले दो नाबालिग समेत छह गिरफ्तार
वाराणसी-प्रयागराज मेमू ट्रेन पर पथराव के मामले में दो नाबालिग सहित छह लोगों को जीआरपी और आरपीएफ ने गिरफ्तार किया ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी मेमू ट्रेन पर पथराव के छह आरोपी गिरफ्तार।
दो नाबालिग सहित चार बालिगों को पुलिस ने पकड़ा।
सीट विवाद के बाद भदोही में हुई थी घटना।
जागरण संवाददाता,वाराणसी। वाराणसी-प्रयागराज मेमो ट्रेन पर पथराव करने वाले दो नाबालिग समेत छह को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 बालिग और 2 नाबालिग शामिल हैं। वाराणसी जीआरपी थाने में शनिवार को मामले का खुलासा किया गया।
घटना 28 अगस्त की है। भदोही के अहिरमनपुर हॉल्ट पर मेमो ट्रेन में कुछ यात्रियों से विवाद के बाद इन युवकों ने ट्रेन पर जमकर पत्थरबाजी की थी। इससे ट्रेन के शीशे टूट गए थे और यात्रियों में दहशत फैल गई थी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जीआरपी इंस्पेक्टर ने टीम गठित की। वीडियो फुटेज और लोकल इनपुट के आधार पर युवकों की पहचान की गई। पकड़े गए सभी आरोपी भदोही जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।
पूछताछ में आरोपियों ने यात्रियों से सीट को लेकर विवाद के बाद गुस्से में पथराव की बात कबूली है। बालिग आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। जीआरपी ने यात्रियों से अपील की है कि ऐसी घटना पर तुरंत 139 पर सूचना दें।