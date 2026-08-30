वाराणसी में मेमू ट्रेन पर पथराव करने वाले दो नाबालिग समेत छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,वाराणसी। वाराणसी-प्रयागराज मेमो ट्रेन पर पथराव करने वाले दो नाबालिग समेत छह को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 बालिग और 2 नाबालिग शामिल हैं। वाराणसी जीआरपी थाने में शनिवार को मामले का खुलासा किया गया।

घटना 28 अगस्त की है। भदोही के अहिरमनपुर हॉल्ट पर मेमो ट्रेन में कुछ यात्रियों से विवाद के बाद इन युवकों ने ट्रेन पर जमकर पत्थरबाजी की थी। इससे ट्रेन के शीशे टूट गए थे और यात्रियों में दहशत फैल गई थी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।