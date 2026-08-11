वाराणसी में सड़क हादसे में बाइक सवार दो कांवरिया समेत छह लोग घायल

जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। रूपापुर के निकट हाईवे पर मंगलवार की दोपहर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर वापस लौटते समय डिवाइडर में टकराकर गिरने से प्रयागराज जिले के जलालपुर निवासी बाइक सवार कांवरिया शुभम व दीपांशु घायल हो गए।

सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल कांवरियों को एंबुलेंस की मदद से भदवर स्थित हेरिटेज हास्पिटल में भेजवाने के साथ ही स्वजनों को सूचना दी। इससे पहले हुए एक अन्य हादसे में रूपापुर चौराहा पर दो बाइक सवार आपस मे टकरा गए।