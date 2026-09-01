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भदोही में मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाले छह आरोपी गिरफ्तार, दो बाल अपचारी भी शामिल

By Rakesh SrivastavaEdited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:05 PM (IST)

भदोही के अहीमपुर हाल्ट पर मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी के आरोप में आरपीएफ और जीआरपी ने दो बाल अपचारियों सहित ...और पढ़ें

मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी: भदोही में छह गिरफ्तार, रेलवे सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई।

मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी: भदोही में छह गिरफ्तार, रेलवे सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई।

HighLights

  1. मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी के छह आरोपी गिरफ्तार।

  2. गिरफ्तार आरोपियों में दो बाल अपचारी भी शामिल।

  3. आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गोपीगंज के अहीमपुर हाल्ट के पास मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम ने दो बाल अपचारियों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के निवासी हैं।

आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेलवे के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को अहीमपुर हाल्ट के पास मेमू ट्रेन संख्या 65113 पर कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान घटना में शामिल लोगों की पहचान की गई और इसके बाद संयुक्त टीम ने दबिश देकर कृष्ण कुमार, अभिषेक प्रजापति, आदर्श प्रजापति, आदित्य गुप्ता तथा दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त टीम घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

यह कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुघ के नेतृत्व में रेल यात्रियों की सुरक्षा, सहायता तथा रेल परिसरों में चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

रेल प्रशासन ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ऐसी घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखने की बात कही है। साथ ही रेलवे ट्रैक और उसके आसपास रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रेनों पर पत्थरबाजी जैसी गंभीर और खतरनाक गतिविधियों से दूर रहें तथा रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रेलवे प्रशासन का सहयोग करें।