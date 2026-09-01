भदोही में मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाले छह आरोपी गिरफ्तार, दो बाल अपचारी भी शामिल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गोपीगंज के अहीमपुर हाल्ट के पास मेमू ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम ने दो बाल अपचारियों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के निवासी हैं।

आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेलवे के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को अहीमपुर हाल्ट के पास मेमू ट्रेन संख्या 65113 पर कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान घटना में शामिल लोगों की पहचान की गई और इसके बाद संयुक्त टीम ने दबिश देकर कृष्ण कुमार, अभिषेक प्रजापति, आदर्श प्रजापति, आदित्य गुप्ता तथा दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त टीम घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

यह कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुघ के नेतृत्व में रेल यात्रियों की सुरक्षा, सहायता तथा रेल परिसरों में चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।