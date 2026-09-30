जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन वाराणसी में उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे बुजुर्गों की स्थिति समाज के लिए गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। स्वजन के लिए जीवनभर सहारा बने ये बुजुर्ग अब अंतिम समय में परिवार से किनारा काटे जाने की पीड़ा झेल रहे हैं। सेवा की जगह कई घरों में रिश्ते दागदार हो रहे हैं और बुजुर्गों को लावारिस हालत में अस्पताल छोड़कर मुक्ति पाने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है।

मोतीझील के लावारिस दिव्यांग मरीज श्यामल दत्त की कहानी इस पीड़ा को जीवंत कर देती है। वे बताते हैं कि सिगरा पानी टंकी के पास सालों से रह रहे हैं। आसपास के 10-12 घर वाले कभी-कभी खाना-पीना दे देते हैं। बेहोशी की हालत में कुछ लोगों ने उन्हें मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। श्यामल दत्त के अनुसार उनका एक बेटा रंजन दत्त और बेटी मिली दत्त हैं।

बहू की वजह से घर-द्वार बनाकर किसी को रखा था, लेकिन वह भी लापता हो गया। इसी कारण बेटा नाराज हो गया। वे याद करते हैं कि ट्राली चलाकर लड़के के लिए एलआईसी पालिसी, अंगूठी दी और शादी-विवाह भी कराया। अब पोखरे के पास कभी-कभी बेटा मिलने आ जाता है, लेकिन नियमित सहारा नहीं मिल पाता। काशी में भगवान श‍िव ने अपना घर बनाया और पर‍िवार सह‍ित वह काशी में व‍िराजे लेकिन काशी में ही दरकते र‍िश्‍ते पर‍िवारों की दुखद कहानी कह रहे हैं।

इसी तरह उमरहा के शिव प्रकाश मिश्रा की स्थिति भी दर्दनाक है। वे बताते हैं कि उनका एक लड़का है जो दिव्यांग है। भाई-भतीजा सहित स्वजन मौजूद हैं, लेकिन अब घर वालों से संपर्क करना मुश्किल हो गया है। वे बनारस के बेनियाबाग में मजदूरी करते थे। उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ परिवार से दूरी बढ़ती गई और वे भी लावारिस जैसे हालात में पहुंच गए।

ये कहानियां सिर्फ दो उदाहरण हैं। शहर के कई अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे बुजुर्ग दिख जाते हैं जिन्हें परिवार ने किसी न किसी बहाने छोड़ दिया है। कभी आर्थिक बोझ का हवाला दिया जाता है, कभी बहु-बेटे के झगड़े का, कभी बीमारी का। नतीजा यह होता है कि बुजुर्ग अस्पताल के बेड पर तड़पते हैं या फिर समाजसेवी संस्थाओं के भरोसे रह जाते हैं।